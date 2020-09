Scazzottata elettorale tra Trump e Biden Ma il confronto e’ senza sorprese

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 settembre 2020) È stata una(metaforica) quella tenutasi ieri sera a Cleveland (in Ohio), nel corso del primo dibattito televisivo tra Donalde Joe. Moderato dal giornalista di Fox News, Chris Wallace, ilsi è rivelato serrato e non privo di colpi bassi. Il presidente americano è apparso a tratti incontenibile, interrompendo l'avversario e scambiando qualche piccata battuta con lo stesso Wallace.ha invece ostentato spesso risate (un po' forzate), come arma per screditare le posizioni del rivale. Eppure, nonostante l'alta tensione, non si sono registrate troppe novità o svolte rispetto alla campagnain corso. Il dibattito ha difatti essenzialmente confermato i già noti punti di forza e debolezza di entrambi i ...