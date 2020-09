Scandalo formiche al San Paolo | ci sono 17 indagati

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Carenze sui controlli e sull’efficienza del servizio pulizie corsie dell’ospedale Sandi Napoli dove due anni fa scoppiò lodelle. Un’anziana paziente ricoperta di insetti in Medicina generale del nosocomio di Fuorigrotta le cui immagini fecero il giro del web. Ieri la Procura di Napoli ha inviato 17 avvisi di garanzia come riportano organi di stampa ma c’è una inchiesta molto più ampia del Nas dei carabinieri su carenze igieniche e sulle pulizie. La pm Mariella Di Mauro, che coordina le indagini, ha firmato gli inviti a comparire nei confronti, fra gli altri, del direttore sanitario pro tempore Maurizio D’Amora e dei suoi predecessori Vito ...

ggramaglia : RT @formichenews: #Trump, Biden e lo scandalo tasse La vigilia del dibattito raccontata da @ggramaglia - formichenews : #Trump, Biden e lo scandalo tasse La vigilia del dibattito raccontata da @ggramaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo formiche

Formiche.net

Una vigilia insidiosa per il presidente precede il primo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden. Dallo scoop sulle tasse del New York Times all'endorsement del Washington Post, ecco i bastoni fra le r ...È una vigilia di tensioni quella che precede il primo dibattito fra Donald Trump e Joe Biden. Il New York Times pubblica uno scoop sulle tasse del Tycoon, e i sondaggi danno l'avversario democratico i ...