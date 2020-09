Sara Affi Fella ha partorito | Francesco Fedato dà l’annuncio sui social | “Benvenuto Tommaso” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Era da settimane che molti utenti stavano inondando di domandein merito al momento in cui avrebbe concluso la sua gravidanza e, finalmente, questo momento è arrivato, la ragazza ha. A dare l’annuncio ufficiale della notizia è stato il compagno dell’ex tronista di Uomini e Donne., infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha annunciato la nascita del suo primogenito., per il momento, non è ancora riuscita a proferire parola, ma vediamo tutti i dettagli.annuncia chehaIeri sera, martedì 29 settembre,ha pubblicato unasu Instagram in cui ha spiegato di ...