Sanremo 2021, Chiara Ferragni al fianco di Amadeus? Si avvicina il debutto da conduttrice (Di mercoledì 30 settembre 2020) Mentre si fa finalmente chiarezza attorno al futuro del Festival di Sanremo 2021, come ogni anno aumenta la curiosità di pubblico e stampa nei confronti dei volti femminili della kermesse. Due anni dopo l'edizione portata in scena da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, è ancora Amadeus ad avere il controllo di una manifestazione a maggioranza maschile; Tiziano Ferro e Fiorello furono i co-presentatori dell'edizione 2020, mentre quest'anno il solo siciliano si prepara ad affiancare il Direttore Artistico. Manca ancora una figura femminile di riferimento; e secondo le prime indiscrezioni, la Rai l'avrebbe già trovata. Amadeus avrebbe scelto l'influencer come star femminile di Sanremo 2021: potrebbe essere maturo l'arrivo in tv per ...

