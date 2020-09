Sala: "Ora la politica dialoghi con il Cio" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Problemi per le Olimpiadi Mlano-Cortina come ha ha lasciato intendere il presidente del Cio Bach? "Il Cio ha in testa una cosa molto precisa - dice il sindaco Beppe Sala - questi grandi eventi devono ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Problemi per le Olimpiadi Mlano-Cortina come ha ha lasciato intendere il presidente del Cio Bach? "Il Cio ha in testa una cosa molto precisa - dice il sindaco Beppe- questi grandi eventi devono ...

violet6femme : RT @ChiaraZn: Riapre il #CPR di via #Corelli a Milano. Istituito dal Ministro PD Minniti, avviato da #Salvini, reclamato da De Corato e ora… - ioAgatha : RT @ChiaraZn: Riapre il #CPR di via #Corelli a Milano. Istituito dal Ministro PD Minniti, avviato da #Salvini, reclamato da De Corato e ora… - carrotsxkiwi : @itsZayn_notZack Amo io faccio l’alberghiero e per ora una volta a settimana facciamo servizio (cucina,pasticceria,… - AleCom1968 : RT @Trenord_Press: Da oggi Trenord ha riaperto la biglietteria di Voghera. Sarà aperta al pubblico tutti i giorni, anche il sabato e i fest… - liviaponzio : @lorepregliasco trump è aggressivo. non fa parlare nessuno. biden deve trovare un modo per prendere in mano la situ… -