Sackboy A Big Adventure: nuovo trailer e nuovi dettagli sulla Special Edition (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sackboy: A Big Adventure debutterà al lancio di PS5 a novembre e oggi sono stati diffusi un nuovo trailer e dettagli sulla Special Edition Quando guardate la line up di lancio first party di PS5, c’è veramente tanto da vedere. Non a caso, si tratta della line up di lancio first party più ampia di sempre. La gamma presenta facce nuove e alcune perfettamente note. Alle seconde appartiene Sackboy della serie LittleBigPlanet. Il gioco è stato un enorme successo per Sony nell’era PS3. Ora è tempo di ritornare per il tenero pupazzo di stoffa. Sackboy: A Big Adventure debutterà a novembre ed ecco che sono stati diffusi un nuovo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 30 settembre 2020): A Bigdebutterà al lancio di PS5 a novembre e oggi sono stati diffusi unQuando guardate la line up di lancio first party di PS5, c’è veramente tanto da vedere. Non a caso, si tratta della line up di lancio first party più ampia di sempre. La gamma presenta facce nuove e alcune perfettamente note. Alle seconde appartienedella serie LittleBigPlanet. Il gioco è stato un enorme successo per Sony nell’era PS3. Ora è tempo di ritornare per il tenero pupazzo di stoffa.: A Bigdebutterà a novembre ed ecco che sono stati diffusi un...

GamingToday4 : Sackboy: A Big Adventure: la Digital Edition sarà l’unica ad arrivare in Italia - Multiplayerit : Sackboy: A Big Adventure: la Digital Edition sarà l'unica ad arrivare in Italia - Eurogamer_it : #SackboyABigAdventure in azione e non solo! - Panik17 : RT @PlayStationIT: Sackboy: A Big Adventure porta l'eroicità del platform 3D su #PS5. Gioca da solo o con gli amici, esplora nuovi mondi e… - PlayStationIT : Sackboy: A Big Adventure porta l'eroicità del platform 3D su #PS5. Gioca da solo o con gli amici, esplora nuovi mon… -