Russia e Turchia si sfidano nel conflitto del Nagorno Karabakh (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Caucaso del sud diventa il terzo “fronte”, insieme Siria e Libia, di un rapporto complesso e basato soprattutto sulle relazioni personali tra i due autocrati, Recep Tayyip Erdoğan e Vladimir Putin. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Caucaso del sud diventa il terzo “fronte”, insieme Siria e Libia, di un rapporto complesso e basato soprattutto sulle relazioni personali tra i due autocrati, Recep Tayyip Erdoğan e Vladimir Putin. Leggi

martaottaviani : Almeno adesso abbiamo capito perché la #Turchia abbia deciso di alleggerire la sua posizione nel #Mediterraneo. L'… - marcodimaio : No, la guerra non è la soluzione. Il conflitto tra #Armenia e #Azerbaigian, sul quale soffiano paesi come Russia e… - PaoloIvanoCucce : RT @marcodimaio: No, la guerra non è la soluzione. Il conflitto tra #Armenia e #Azerbaigian, sul quale soffiano paesi come Russia e Turchia… - inga_scibilia : @cristinascappa @ginotazzac Comunque il punto è che di fatto alla #russia non conviene schierarsi conto… - xblunotte : RT @RuRoc3: @Lukyluke311 @bordoni_russia Il problema sono sempre le elezioni americane. Erdogan ha praticamente dichiarato guerra all'Armen… -