Rompe femore ad anziana | sradica tombini e pesta i passanti | rumeno arrestato a Firenze

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 settembre 2020), 30 set – Ha vandalizzato alcune auto in sosta aggredendo diversiche per caso si erano ritrovati nel suo folle raggio d’azione, compresa un’, che ora si trova ricoverata all’ospedale con unrotto. Attimi di terrore in via Baracca anel pomeriggio di martedì 29 settembre, dove undi 32 anni senza fissa dimora è statodai carabinieri dopo aver scatenato l’inferno. «C’è un uomo che aggredisce le persone in strada e danneggia le auto», con messaggi di questo tenore i residenti della zona hanno allertato telefonicamente le forze dell’ordine chiedendone l’intervento tempestivo. Tre auto del Nucleo Radiomobile hanno risposto alle chiamate ...