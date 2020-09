Romina Power, il retroscena su Al Bano Carrisi: “Quanto mi viziava…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nonostante i due non stiano più insieme, Romina Power è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano. La coppia ha segnato la storia della televisione italiana regalando numerosi e indimenticabili momenti ai loro fan che non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. Un ritorno che però sembrerebbe essere molto lontano, dal momento in cui il cantautore di Cellino San Marco ha scelto di stare con Loredana Lecciso. In una recente intervista, Romina ha rivelato alcuni retroscena sul matrimonio con Al Bano. Romina Power, il retroscena su Al Bano: “Quanto mi viziava…” Si torna a parlare di una delle coppie che ha fatto la storia della televisione italiana. Stiamo ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nonostante i due non stiano più insieme,è tornata a parlare del suo rapporto con Al. La coppia ha segnato la storia della televisione italiana regalando numerosi e indimenticabili momenti ai loro fan che non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma. Un ritorno che però sembrerebbe essere molto lontano, dal momento in cui il cantautore di Cellino San Marco ha scelto di stare con Loredana Lecciso. In una recente intervista,ha rivelato alcunisul matrimonio con Al, ilsu Al: “Quanto mi viziava…” Si torna a parlare di una delle coppie che ha fatto la storia della televisione italiana. Stiamo ...

serielmaci : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - SamKey80069486 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Albano Romina Power - Nostalgia canaglia -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - alucab : @contu_f @vitalbaa @AlatiGiulio @lucianocapone E perche' e' del SUUUD. Se fosse stato del Nord invece. Romina Power perche' e' americana - zazoomblog : Romina Power il retroscena sull’ex marito: “Quanto mi viziava Al Bano ora non volglio più soffrire” - #Romina… -