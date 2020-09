Romina Power cambia vita dopo Albano: “Devo lavorare su me stessa” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Romina Power cambia completamente vita dopo il matrimonio finito con Albano Carrisi e il ritorno di fiamma che, sembra ormai un ricordo lontano. La cantante californiana infatti, al settimanale Nuovo decide di raccontare il suo grande cambiamento ma soprattutto la voglia di ripartire da sé stessa. La fine del suo matrimonio con Albano Carrisi dovuto anche alla scomparsa della loro prima figlia Ylenia ha provocato nella vita di Romina un grandissimo squarcio che, ancora oggi fa grande fatica a rimarginare. Proprio per questo, dopo la separazione dal cantante, la Power ha deciso di ricominciare la sua vita mettendo in primo piano sé stessa e la sua voglia di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020)completamenteil matrimonio finito conCarrisi e il ritorno di fiamma che, sembra ormai un ricordo lontano. La cantante californiana infatti, al settimanale Nuovo decide di raccontare il suo grandemento ma soprattutto la voglia di ripartire da sé stessa. La fine del suo matrimonio conCarrisi dovuto anche alla scomparsa della loro prima figlia Ylenia ha provocato nelladiun grandissimo squarcio che, ancora oggi fa grande fatica a rimarginare. Proprio per questo,la separazione dal cantante, laha deciso di ricominciare la suamettendo in primo piano sé stessa e la sua voglia di ...

