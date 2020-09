“Romanzo criminale” | le origini della Banda della Magliana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Kim Rossi Stuart (Il Freddo), Claudio Santamaria (Il Dandi) e Pierfrancesco Favino (Il Libanese) – Photo Credits: web Nel 2005 Michele Placido riunisce in Romanzo Criminale alcuni dei più noti attoriscena romana. Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Antonello Fassari e Jasmine Trinca sono quindi protagonisti di un’importante produzione italiana che vede anche la partecipazione di Stefano Accorsi, Riccardo Scamarcio e Anna Mouglalis. Vincitore di 5 Nastri d’Argento e 8 David di Donatello, e successo al botteghino, questo film è spesso considerato l’opera più completa del regista. Adattamento dell’omonimo libro scritto dal giudice Giancarlo de Cataldo, che figura anche in un cameo, racconta in due ore e trenta di girato (e ben 174 minuti nella versione ...