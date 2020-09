Roma, ultimo tentativo per Smalling: ecco la nuova offerta allo United (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma - "Questa è la nostra ultima offerta, a voi la decisione" . La Roma fa all-in per avere Chris Smalling : questa mattina l'intermediario sbarcato ieri a Manchester ha presentato l'offerta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020)- "Questa è la nostra ultima, a voi la decisione" . Lafa all-in per avere Chris: questa mattina l'intermediario sbarcato ieri a Manchester ha presentato l'...

giovellga : @dinny_costa Mmhà non so che dire. In effetti #Chiesa non serve. A parte che è un bidone, ma meglio un centrocampis… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Roma, ultimo tentativo per Smalling: ecco la nuova offerta allo United Questa mattina l'intermediario sb… - sportli26181512 : #Roma, ultimo tentativo per Smalling: ecco la nuova offerta allo United: Questa mattina l'intermediario sbarcato ie… - ReteSport : ??#PrimaPagina #ReteSport?? Rilancio #Smalling e rebus punte nel menù giallorosso di questa mattina - narcotrafficane : @chris09549389 @pap1pap @Alex_Cavasinni Ultimamente solo il tiro e la tenacia, la sua forza erano gli strappi palla… -