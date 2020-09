Roma, pusher pizzicato durante i controlli anti-prostituzione: maxi condanna per lui dopo la direttissima (Di mercoledì 30 settembre 2020) In via Ostiense gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, durante i servizi alto impatto antiprostituzione, hanno fermato B.P. 63enne italiano che, durante il controllo, ha cercato di nascondere nella manica destra del giaccone un piccolo oggetto a forma cilindrica risultato poi contenere 5 dosi di cocaina e la somma di 80 euro in contanti. Motivo questo che ha portato i poliziotti ad effettuare una perquisizione presso la sua abitazione dove sono stati rinvenuti ulteriori 67 grammi della stessa sostanza stupefacente, 790 euro in contanti e 2 bilancini di precisione. 4 anni e 4 mesi di reclusione, questa la condanna del Giudice al termine della direttissima. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) In via Ostiense gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli,i servizi alto impatto, hanno fermato B.P. 63enne italiano che,il controllo, ha cercato di nascondere nella manica destra del giaccone un piccolo oggetto a forma cilindrica risultato poi contenere 5 dosi di cocaina e la somma di 80 euro in cont. Motivo questo che ha portato i poliziotti ad effettuare una perquisizione presso la sua abitazione dove sono stati rinvenuti ulteriori 67 grammi della stessa sostanza stupefacente, 790 euro in conte 2 bilancini di precisione. 4 anni e 4 mesi di reclusione, questa ladel Giudice al termine della. su Il Corriere della ...

