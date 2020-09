Roma | dipendente positivo | chiusa la sede del Dipartimento delle Politiche Sociali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Uncapitolino che lavora presso il, in viale Manzoni 16, è risultatoal tampone per il Covid. Per questo oggi è stata disposta la chiusura della struttura, che verrà sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdì. Lo rende noto il Campidoglio. su Il Corriere della Città.