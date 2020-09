Roma, ‘chi fa da se fa per tre’: cittadino pota il cespuglio che oscura la visuale allo svincolo della Salaria (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chi fa da se fa per tre! E’ ciò che è accaduto pochi giorni fa a Roma dove un cittadino residente a Conca D’Oro si è armato di buona volontà (e di cesoie) per risolvere un problema che da tempo metteva a repentaglio l’incolumità di centinaia di automobilisti. L’uomo, Enzo P., a suo rischio, ha potato autonomamente un grosso cespuglio che oscurava la visuale di uno degli svincoli più trafficati della Salaria. Il racconto di Enzo Il gesto è stato condiviso sui social dallo stesso autore attraverso il seguente post sul gruppo Facebook “Gli amici di Conca d’Oro”: «Se sei sulla Salaria venendo da fuori Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chi fa da se fa per tre! E’ ciò che è accaduto pochi giorni fa adove unresidente a Conca D’Oro si è armato di buona volontà (e di cesoie) per risolvere un problema che da tempo metteva a repentaglio l’incolumità di centinaia di automobilisti. L’uomo, Enzo P., a suo rischio, hato autonomamente un grossocheva ladi uno degli svincoli più trafficati. Il racconto di Enzo Il gesto è stato condiviso sui social dstesso autore attraverso il seguente post sul gruppo Facebook “Gli amici di Conca d’Oro”: «Se sei sullavenendo da fuori...

