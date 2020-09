Roma, abbandona lo scooter rubato e fugge dopo l’incidente: 50enne in gravi condizioni in ospedale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Grave incidente nella serata di domenica a Roma in Via di Torrevecchia. Il sinistro ha coinvolto un’auto, uno scooter e un pedone, con quest’ultimo finito in gravi condizioni all’ospedale Gemelli. Leggi anche: Roma, ubriaco al volante “gioca a bowling” con l’auto: urta una donna, fa un frontale e poi colpisce 5 veicoli in sosta Incidente a Roma in Via di Torrevecchia Il sinistro, la cui dinamica è tutt’ora al vaglio della Polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo Monte Mario), ha coinvolto un’auto Honda e uno scooter Piaggio risultato poi rubato. Nell’impatto una donna è stata investita: si tratta di una 50enne portata in codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Grave incidente nella serata di domenica ain Via di Torrevecchia. Il sinistro ha coinvolto un’auto, unoe un pedone, con quest’ultimo finito inall’Gemelli. Leggi anche:, ubriaco al volante “gioca a bowling” con l’auto: urta una donna, fa un frontale e poi colpisce 5 veicoli in sosta Incidente ain Via di Torrevecchia Il sinistro, la cui dinamica è tutt’ora al vaglio della Polizia Locale diCapitale (Gruppo Monte Mario), ha coinvolto un’auto Honda e unoPiaggio risultato poi. Nell’impatto una donna è stata investita: si tratta di unaportata in codice ...

CorriereCitta : Roma, abbandona lo scooter rubato e fugge dopo l’incidente: 50enne in gravi condizioni in ospedale - PagineRomaniste : La Roma non abbandona l'idea #BorjaMayoral #ASRoma #calciomercato - romatoday : roma Abbandona rifiuti pericolosi tra Colli Aniene e il Prenestino, 50enne incastrato dalle telecamere… - ViViCentro : Abbandona rifiuti pericolosi in diverse aree di Roma, 50enne denunciato dagli agenti del NAD (Nucleo Ambiente e Dec… - GHERARDIMAURO1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Roma abbandona Roma, abbandona rifiuti pericolosi: 50enne nei guai Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente I fatti del giorno - Roma (5)

Roma: abbandona rifiuti pericolosi in diverse aree della Capitale, 50enne denunciato - Un uomo di 50 anni è stato denunciato dalla ...

Tagli alla ricerca per 28 miliardi, la scienza europea si mobilita

ROMA - L'Unione europea, che per gli interventi anti-crisi ... Non solo perché molti dottorandi e ricercatori sono già stati abbandonati a loro stessi dai propri atenei, spesso impreparati a gestire ...

Roma: abbandona rifiuti pericolosi in diverse aree della Capitale, 50enne denunciato - Un uomo di 50 anni è stato denunciato dalla ...ROMA - L'Unione europea, che per gli interventi anti-crisi ... Non solo perché molti dottorandi e ricercatori sono già stati abbandonati a loro stessi dai propri atenei, spesso impreparati a gestire ...