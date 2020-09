Rom sgomberati da Castel Romano e il loro ricollocamento: nervi tesi tra M5S e Lega a Pomezia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Campo rom di Castel Romano, animi tesi ieri in Consiglio Comunale a Pomezia dove si è discussa, tra le altre, una mozione circa “l’indisponibilità della città di Pomezia ad ospitare le persone sgomberate dal campo rom di Castel Romano” avanzata dalla Lega. «Ieri in consiglio comunale si discuteva la nostra proposta relativa al paventato sgombero del campo rom di Castel Romano (leggila: https://bit.ly/3jfSSwW). Una proposta concreta e chiara che voleva esprimere un concetto semplice ed immediato: il nostro territorio non è disposto ad ospitare le persone sgomberate dal campo. Abbiamo già subito abbastanza roghi tossici, aggressioni, furti, degrado», ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Campo rom di, animiieri in Consiglio Comunale adove si è discussa, tra le altre, una mozione circa “l’indisponibilità della città diad ospitare le persone sgomberate dal campo rom di” avanzata dalla. «Ieri in consiglio comunale si discuteva la nostra proposta relativa al paventato sgombero del campo rom di(leggila: https://bit.ly/3jfSSwW). Una proposta concreta e chiara che voleva esprimere un concetto semplice ed immediato: il nostro territorio non è disposto ad ospitare le persone sgomberate dal campo. Abbiamo già subito abbastanza roghi tossici, aggressioni, furti, degrado», ...

Dai rom del campo Foro Italico ai migranti di viale Pretoriano: le ruspe del Campidoglio si lasciano alle spalle l’esodo dei disperati e cumuli di macerie. Nell’area che per quasi trent’anni ha ospita ...

Questa mattina, alle ore 8,30, è iniziata un’operazione di sgombero di un appartamento situato al primo piano di una palazzina Ater in via Rimini, occupato abusivamente lo scorso 14 giugno da una fami ...

