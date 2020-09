Roland Garros, Zverev avanza a fatica al terzo turno (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI - Alexander Zverev accede a fatica al terzo turno del Roland Garros , terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, testa di serie numero 6, ha piegato in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI - Alexanderaccede aaldelSlam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il tennista tedesco, testa di serie numero 6, ha piegato in ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Travaglia si qualifica al 3° turno Battuto il giapponese Nishikori 6-4, 2-6, 7-6, 4… - Eurosport_IT : Compleanno perfetto per Marco #Cecchinato! Dopo un anno difficile battuto Londero in 4 set (3-6, 2-6, 7-5, 2-6) e… - Eurosport_IT : Bravissimo Lorenzo #Sonego! ?? Batte 7-6, 6-1, 6-2 #Bublik e raggiunge per la prima volta in carriera il 3° turno d… - MacoPorcaro : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Trevisan si qualifica al 3° turno Battuto la statunitense Gauff 4-6 6-2 7-5 #SkySport #Tennis… - GeorgeSpalluto : ++Martina #TREVISAN batte Coco GAUFF 46 62 75 e accede al 3° turno del Roland Garros+++ #RG2020 -