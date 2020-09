Roland Garros 2020: Giustino saluta il torneo, Schwartzman si impone in tre set (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lorenzo Giustino, dopo aver vinto la maratona contro Corentin Moutett nel primo turno del Roland Garros 2020, saluta il torneo francese al secondo turno. L’azzurro, infatti, fa quel che può contro l’argentino Diego Schwartzman, che si impone in tre set 6-1 7-5 6-0. Nel primo set non c’è storia con il numero 14 del ranking Atp che ottiene subito il break nel primo game, replicando il medesimo risultato anche nel terzo e nel settimo gioco, tanto da concedere un solo game al tennista italiano. Giustino cerca una scossa e la trova nella seconda frazione replicando immediatamente ai due break dell’argentino nel terzo e nel nono game, ma proprio sul più bello Schwartzman spegne ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lorenzo, dopo aver vinto la maratona contro Corentin Moutett nel primo turno delilfrancese al secondo turno. L’azzurro, infatti, fa quel che può contro l’argentino Diego, che siin tre set 6-1 7-5 6-0. Nel primo set non c’è storia con il numero 14 del ranking Atp che ottiene subito il break nel primo game, replicando il medesimo risultato anche nel terzo e nel settimo gioco, tanto da concedere un solo game al tennista italiano.cerca una scossa e la trova nella seconda frazione replicando immediatamente ai due break dell’argentino nel terzo e nel nono game, ma proprio sul più bellospegne ...

