Roland Garros 2020, Errani rinviata per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella giornata di mercoledì 30 settembre il programma del Roland Garros 2020 è iniziato solo sul Philippe Chatrier campo che da quest'anno gode della copertura. Mentre si disputa la sfida tra Elina Svitolina e Renata Zarazua, gli altri atleti attendono ai box, tra questi anche la nostra Sara Errani che alle ore 11.00 avrebbe dovuto affrontare Kiki Bertens. Sportface seguirà in tempo reale la situazione e vi darà aggiornamenti costanti sulla situazione meteorologica a Parigi.

