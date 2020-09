Roberta Di Padua prende tempo | Decisioni difficili a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di mercoledì 30 settembre 2020)Disembra attraversare un momento di difficoltà ain attesa di compiere scelte importanti. Cosa starà meditando la dama del trono over? Già da diversoDinon ha frequentazioni che la soddisfano a. Nella scorsa edizione del talk show,non ha avuto conoscenze significative, ma solo diverse delusioni. Come quella ricevuta da Giovanni Longobardi il quale, prima di decidere di frequentare esclusivamente Veronica Ursida, si è sentito anche con la dama di Cassino per diversoDisidel ...