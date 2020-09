“Roba che mi fa male”. GF Vip amaro per Tommaso Zorzi. Ammette ogni cosa, senza vergogna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal suo ingresso nella casa è stato uno dei protagonisti indiscussi. Prima la febbre, poi il battibecco con la contessa De Blanck, quindi lo sfogo in diretta con Alfonso Signorini con il conduttore che non gliele ha mandate a dire. Adesso un nuovo capitolo della storia di Tommaso Zorzi, ora tra i più seri candidati alla vittoria del reality. Con il passare dei giorni infatti, Tommaso Zorzi ha mutato il suo atteggiamento verso gli altri inquilini mostrando tutta la sua fragilità Quella sensibilità che lui stesso aveva detto di avere mascherata dalla sua ironia pungente. Oggi, in confessionale, Tommaso Zorzi si è lasciato andare a un duro sfogo. Inizialmente il gieffino con Massimiliano Morra parla della sua situazione sentimentale, all’interno del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dal suo ingresso nella casa è stato uno dei protagonisti indiscussi. Prima la febbre, poi il battibecco con la contessa De Blanck, quindi lo sfogo in diretta con Alfonso Signorini con il conduttore che non gliele ha mandate a dire. Adesso un nuovo capitolo della storia di, ora tra i più seri candidati alla vittoria del reality. Con il passare dei giorni infatti,ha mutato il suo atteggiamento verso gli altri inquilini mostrando tutta la sua fragilità Quella sensibilità che lui stesso aveva detto di avere mascherata dalla sua ironia pungente. Oggi, in confessionale,si è lasciato andare a un duro sfogo. Inizialmente il gieffino con Massimiliano Morra parla della sua situazione sentimentale, all’interno del ...

CarloCalenda : Posso dire che questa roba è un tantino miserabile? Alcuni sondaggi ci danno sopra a IV altri sotto. Questa cagnara… - CarloCalenda : Questa roba per cui i concorsi si fanno a sei mesi dalle elezioni, da parte di amministratori che si ricandideranno… - matteosalvinimi : Roba da matti! La nave Ong tedesca Alan Kurdi, con 125 immigrati clandestini a bordo, era diretta a Marsiglia. La F… - exmpatia : dio che ansia dover andare in un negozio di abiti eleganti come mi sento a disagio qui da nessun'altra parte perché… - Lokiseyes : Madonna un full album delle twice. Era ora cavolo. È solo il secondo. Vabbè che buttano fuori un sacco di roba. -

Ultime Notizie dalla rete : “Roba che Vettel: “Questo è quello che la macchina può fare” FormulaPassion.it