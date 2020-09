Ritrovamento ordigno, riaperta al transito zona via dei Cappellari (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Le pattuglie della Polizia Locale, terminate le procedure da parte degli artificieri, hanno riaperto tutta la zona attorno a via dei Cappellari a Roma, dove nelle scorse ore e’ stato rinvenuto un ordigno della Prima guerra mondiale. Al momento dell’intervento, per motivi di sicurezza, gli agenti avevano provveduto a far allontanare momentaneamente le persone presenti nell’area, quali commercianti e abitanti, ora tutti rientrati. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – Le pattuglie della Polizia Locale, terminate le procedure da parte degli artificieri, hanno riaperto tutta laattorno a via deia Roma, dove nelle scorse ore e’ stato rinvenuto undella Prima guerra mondiale. Al momento dell’intervento, per motivi di sicurezza, gli agenti avevano provveduto a far allontanare momentaneamente le persone presenti nell’area, quali commercianti e abitanti, ora tutti rientrati.

