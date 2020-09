Rio Ave-Milan, Pioli: “La pressione è normale, gironi Europa League primo obiettivo stagionale” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “normale che ci sia pressione su di noi e sulla nostra squadra. Avere queste pressioni deve essere un privilegio, vuol dire che siamo tornati ad un certo livello. La partita di domani è il primo obiettivo della nuova stagione. E’ un obiettivo importante, per quanto riguarda l’aspetto economico lo gestiscono altri”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match da dentro o fuori in Europa League contro i portoghesi del Rio Ave: “Credo che la squadra debba avere una mentalità in cui bisogna dare il massimo. Ma siamo abituati a questo. Dobbiamo aver rispetto dell’avversario che è di buon valore, abbiamo la possibilità poter ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “che ci siasu di noi e sulla nostra squadra. Avere queste pressioni deve essere un privilegio, vuol dire che siamo tornati ad un certo livello. La partita di domani è ildella nuova stagione. E’ unimportante, per quanto riguarda l’aspetto economico lo gestiscono altri”. Lo ha detto l’allenatore delStefanoin conferenza stampa alla vigilia del match da dentro o fuori incontro i portoghesi del Rio Ave: “Credo che la squadra debba avere una mentalità in cui bisogna dare il massimo. Ma siamo abituati a questo. Dobbiamo aver rispetto dell’avversario che è di buon valore, abbiamo la possibilità poter ...

acmilan : ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Live on our App… - sportface2016 : #RioAveMilan, le parole di #Pioli: 'La pressione è normale, i gironi di #EuropaLeague sono il primo obiettivo stagi… - SoloMilan68 : #RT @acmilan: ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Liv… - MilanWorldForum : Tutta la conferenza di Pioli. Le dichiarazioni -) - aripov_sarvar : RT @acmilan: ??? #RioAveMilan ??? Not long now till Coach Pioli previews tomorrow's #UEL playoff match, watch it Live on our App https://t.… -