Rio Ave-Milan, Pioli alla vigilia: “Ecco quando torna Romagnoli. Ibrahimovic? Stimola il gruppo in chat” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parola a Stefano Pioli.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i portoghesi del Rio Ave, valida per i playoff di Europa League: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in campionato conquistata contro il Crotone, ai quattordici tesserati risultato positivi al Coronavirus in casa Genoa. Ma non solo..."Domani si chiude la nostra prima fase, vogliamo che diventi un cammino più lungo. Anche i primi due turni non sono stati facili e ora la squadra portoghese è di un livello superiore, sarà importante approcciare la gara e vincerla. In attacco ballottaggio fra Leao e Colombo? Non ci sono solo loro per quella posizione, dipenderà dal tipo di giocatore e se serve uno che attacca la ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Parola a Stefano.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampadella sfida contro i portoghesi del Rio Ave, valida per i playoff di Europa League: dal momento della sua squadra, reduce dvittoria in campionato conquistata contro il Crotone, ai quattordici tesserati risultato positivi al Coronavirus in casa Genoa. Ma non solo..."Domani si chiude la nostra prima fase, vogliamo che diventi un cammino più lungo. Anche i primi due turni non sono stati facili e ora la squadra portoghese è di un livello superiore, sarà importante approcciare la gara e vincerla. In attacco ballottaggio fra Leao e Colombo? Non ci sono solo loro per quella posizione, dipenderà dal tipo di giocatore e se serve uno che attacca la ...

