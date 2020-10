Rio Ave Milan, Moreira: «Stiamo vivendo un sogno, partita speciale» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bruno Moreira ha parlato alla vigilia della partita di Europa League Rio Ave-Milan Bruno Moreira, attaccante del Rio Ave, in una intervista a Record ha parlato della partita di Europa League contro il Milan. «È una partita speciale per tutti, perché garantisce la qualificazione all’Europa League. Giochiamo contro una grande squadra, ma Stiamo preparando la sfida con calma. Così come abbiamo affrontato tutte le altre partite che abbiamo giocato. Stiamo vivendo un sogno e ci siamo quasi. Sappiamo anche che affronteremo un’ottima squadra, ma tutti crediamo di essere in grado di realizzare il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Brunoha parlato alla vigilia delladi Europa League Rio Ave-Bruno, attaccante del Rio Ave, in una intervista a Record ha parlato delladi Europa League contro il. «È unaper tutti, perché garantisce la qualificazione all’Europa League. Giochiamo contro una grande squadra, mapreparando la sfida con calma. Così come abbiamo affrontato tutte le altre partite che abbiamo giocato.une ci siamo quasi. Sappiamo anche che affronteremo un’ottima squadra, ma tutti crediamo di essere in grado di realizzare il nostro ...

