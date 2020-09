Rio Ave Milan, i convocati rossoneri: assenti Rebic e Romagnoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Milan ha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati in vista dei playoff di Europa League contro il Rio Ave Il Milan ha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati in vista dei playoff di Europa League contro il Rio Ave. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Stefano Pioli: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu. Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt. Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Díaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Castillejo, Colombo, Leao, Maldini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista deiin vista dei playoff di Europa League contro il Rio Ave Ilha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista deiin vista dei playoff di Europa League contro il Rio Ave. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Stefano Pioli: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu. Difensori: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt. Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Díaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Castillejo, Colombo, Leao, Maldini Leggi su Calcionews24.com

