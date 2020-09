Rinasce l' ex tribunale di Legnano | già pronto il trasloco

(Di mercoledì 30 settembre 2020), Milano,, 30 settembre 2020 - Armi e bagagli sono stati in gran parte; trasferiti : dopo il ballottaggio del prossimo fine settimana arriverà anche il momento più adatto per trasferire ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinasce tribunale

IL GIORNO

Legnano (Milano), 30 settembre 2020 - Armi e bagagli sono stati in gran parte già trasferiti: dopo il ballottaggio del prossimo fine settimana arriverà anche il momento più adatto per trasferire pure ...(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti ...