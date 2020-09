Renato Zero come il pifferaio magico | La rivelazione della Cinquetti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Renato Zero è stato tra i protagonisti principali di Oggi è un altro giorno in quanto si festeggia il suo settantesimo compleanno, insieme ai grandi successi che il cantante ha ottenuto. In particolar modo a parlare dell’artista è stata anche Gigliola Cinquetti, ecco perché. La carriera di Renato Zero per certi versi comincia al fianco … L'articolo Renato Zero come il pifferaio magico La rivelazione della Cinquetti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020)è stato tra i protagonisti principali di Oggi è un altro giorno in quanto si festeggia il suo settantesimo compleanno, insieme ai grandi successi che il cantante ha ottenuto. In particolar modo a parlare dell’artista è stata anche Gigliola, ecco perché. La carriera diper certi versi comincia al fianco … L'articoloilLaproviene da www.meteoweek.com.

virginiaraggi : Auguri a Renato Zero che oggi festeggia un compleanno speciale! @Roma ti abbraccia! - marcotravaglio : Dalla spiaggia di Ventotene, dove 15enne scrisse “Il cielo”, fino ai 3 album di inediti (il primo oggi): vita di un… - MediasetPlay : Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! - Jpp692 : #anagramma Auguri al camaleontico ... (70anni) Renato Zero ---> Zoo errante @renatozer0 - meryanne61 : RT @Annalisa3073: 'Mantenere rapporti civili con tutti è stato un punto fermo della mia vita. La complicità è essenziale e l’autosufficienz… -