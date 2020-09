Renato Zero: 70 anni trasgressivi e anticonformisti (Di mercoledì 30 settembre 2020) trasgressivi e anticonformisti: Renato Zero festeggia i 70 anni e non si ferma. Per il “Re dei sorcini” in uscita tre nuovi album, con 40 canzoni inedite Metti insieme un gruppo di fan, a bordo di motorini, alla caccia del proprio idolo. E l’artista, che guardandosi intorno dice: “Sembrano tanti sorcini“. Siamo in Versilia, siamo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020)festeggia i 70e non si ferma. Per il “Re dei sorcini” in uscita tre nuovi album, con 40 canzoni inedite Metti insieme un gruppo di fan, a bordo di motorini, alla caccia del proprio idolo. E l’artista, che guardandosi intorno dice: “Sembrano tanti sorcini“. Siamo in Versilia, siamo… L'articolo Corriere Nazionale.

virginiaraggi : Auguri a Renato Zero che oggi festeggia un compleanno speciale! @Roma ti abbraccia! - MediasetPlay : Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #30settembre 1950 nasce Renato #Zero, cantautore pop amato da generazioni di fan.… - beatrcice_ : RT @angrygoth__: renato zero icona comunista goth gay - CTGreedo : @ohdiounsexyshop Bravo Travaglio... magari, con un minimo di chiarezza dalla principale rete televisiva nazionale,… -