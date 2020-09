Recovery fund, Berlino: “Quasi inevitabili ritardi con conseguenze per la ripresa dell’Ue”. Il Parlamento: “Negoziati a un punto morto” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo scontro tra il blocco di Visegrad e i “frugali” sul rispetto dello Stato di diritto rischia di allungare i tempi per il via libera definitivo al Recovery fund. I veti incrociati, su cui aveva messo in guardia martedì il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, sono emersi plasticamente durante conferenza degli ambasciatori Ue (Coreper) che ha votato sulla proposta di mediazione sullo stato di diritto legato alle condizionalità del budget presentata dalla presidenza di turno tedesca. Olanda, Finlandia, Danimarca e Austria, i “frugali” che in luglio hanno fatto muro contro gli aiuti a fondo perduto ai Paesi più colpiti dal Covid, insieme a Belgio e Lussemburgo hanno votato contro perché chiedono che lo stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi. Polonia e Ungheria si sono opposti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo scontro tra il blocco di Visegrad e i “frugali” sul rispetto dello Stato di diritto rischia di allungare i tempi per il via libera definitivo al. I veti incrociati, su cui aveva messo in guardia martedì il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, sono emersi plasticamente durante conferenza degli ambasciatori Ue (Coreper) che ha votato sulla proposta di mediazione sullo stato di diritto legato alle condizionalità del budget presentata dalla presidenza di turno tedesca. Olanda, Finlandia, Danimarca e Austria, i “frugali” che in luglio hanno fatto muro contro gli aiuti a fondo perduto ai Paesi più colpiti dal Covid, insieme a Belgio e Lussemburgo hanno votato contro perché chiedono che lo stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi. Polonia e Ungheria si sono opposti ...

borghi_claudio : Com'era quella del recovery fund senza condizioni? - borghi_claudio : Arrivano prima loro del recovery fund - ItaliaViva : Gli investimenti in politiche green devono essere al primo posto. Per il presente e per il futuro. Per questo le ri… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Recovery fund, Berlino: “Quasi inevitabili ritardi con conseguenze per la ripresa dell’Ue”. Il Parlamento: “Negoziati… - fattoquotidiano : Recovery fund, Berlino: “Quasi inevitabili ritardi con conseguenze per la ripresa dell’Ue”. Il Parlamento: “Negozia… -