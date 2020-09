Real Madrid-Real Valladolid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2020/2021 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Real Madrid-Real Valladolid, scendono in campo nel turno infrasettimanale della quarta giornata della Liga 2020/2021. I blancos al momento hanno disputato solo due gare ottenendo una vittoria ed un pareggio, al contrario gli ospiti sono a pieno regime anche se a secco di vittoria (2 pareggi e 1 sconfitta). Alle ore 21.30 di mercoledì 30 settembre inizierà la gara, diretta dell’incontro sulla piattaforma di DAZN. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020), scendono in campo nel turno infrasettimanale della quarta giornata della. I blancos al momento hanno disputato solo due gare ottenendo una vittoria ed un pareggio, al contrario gli ospiti sono a pieno regime anche se a secco di vittoria (2 pareggi e 1 sconfitta). Alle ore 21.30 di mercoledì 30 settembre inizierà la gara,dell’incontro sulla piattaforma di DAZN.

