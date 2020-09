Quella bomba alla stazione di Trento: 53 anni fa la strage rimasta impunita (Di mercoledì 30 settembre 2020) Trento, 30 set – Sabato 30 settembre 1967. Il treno Alpen Express, partito da Monaco alle 8 del mattino e diretto a Roma, arrivò nella stazione di Bolzano alle 13.25, con 40 minuti di ritardo. Tra gli altri, dal convoglio scese un giovane che avvertì il brigadiere Maiello della Polizia Ferroviaria che una signora tedesca, più a gesti che a parole, lo aveva invitato ad avvertire la Polizia perché in un vagone dell’Alpen Express c’era una valigia senza proprietario. Il brigadiere, non appena allertato, si scapicollò verso il treno nel tentativo di pigliare la valigia per portarla in un luogo isolato. Mentre arrancava vide però il convoglio allontanarsi. A questo punto, telefonò alla stazione di Trento per avvertire il comandante della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020), 30 set – Sabato 30 settembre 1967. Il treno Alpen Express, partito da Monaco alle 8 del mattino e diretto a Roma, arrivò nelladi Bolzano alle 13.25, con 40 minuti di ritardo. Tra gli altri, dal convoglio scese un giovane che avvertì il brigadiere Maiello della Polizia Ferroviaria che una signora tedesca, più a gesti che a parole, lo aveva invitato ad avvertire la Polizia perché in un vagone dell’Alpen Express c’era una valigia senza proprietario. Il brigadiere, non appena allertato, si scapicollò verso il treno nel tentativo di pigliare la valigia per portarla in un luogo isolato. Mentre arrancava vide però il convoglio allontanarsi. A questo punto, telefonòdiper avvertire il comandante della ...

Ultime Notizie dalla rete : Quella bomba Quella bomba alla stazione di Trento: 53 anni fa la strage rimasta impunita Il Primato Nazionale A Roma Auchan diventa Conad. Centinaia di posti di lavoro a rischio: “Una bomba sociale”

Trattative bloccate e lavoratori a rischio per gli ipermercati Auchan di Roma. In questi giorni sono in corso le trattative per la cessione a Conad, ma la situazione è bloccata. E qualche giorno fa è ...

Bomba Day a Mestre fissato per il 25 ottobre: l'ordigno esploderà in mare

L’ipotesi al centro del piano allo studio del Comitato provinciale per la sicurezza. Alle 7 il via alle operazioni. Le operazioni a terra dovrebbero concludersi tra le 11 e le 12. Mentre già nel primo ...

