Psicologi imbufaliti in piazza contro il ministro Manfredi: «Il governo ci prende in giro da mesi» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Psicologi in piazza davanti al Miur a Roma. Gli Psicologi protestano contro il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Da mesi «siamo presi in giro dal governo» spiega Davide Pirrone, portavoce del Movimento spontaneo nato per riunire i circa 10mila abilitandi in Psicologia. «Siamo qui – ha spiegato a margine del sit-in – per chiedere al ministro la riformulazione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. Ad oggi infatti, a poco più di un mese dalla prossima sessione d’esame la cui data d’inizio è prevista per novembre, non sono ancora chiare le modalità di esaminazione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020)indavanti al Miur a Roma. Gliprotestanoildell’Università e della Ricerca Gaetano. Da«siamo presi indal» spiega Davide Pirrone, portavoce del Movimento spontaneo nato per riunire i circa 10mila abilitandi ina. «Siamo qui – ha spiegato a margine del sit-in – per chiedere alla riformulazione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. Ad oggi infatti, a poco più di un mese dalla prossima sessione d’esame la cui data d’inizio è prevista per novembre, non sono ancora chiare le modalità di esaminazione ...

