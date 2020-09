Provincia, pagati ai forestali 6 mesi di stipendi arretrati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono in pagamento agli operatori del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento, mediante una anticipazione di cassa sul Bilancio dell’Ente, gli stipendi dei mesi da gennaio a giugno 2020 nonché la 14a mensilità; mentre entro venerdì prossimo saranno pagate le spettanze maturate per i mesi di luglio ed agosto, sempre mediante anticipazione di cassa. Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria che aveva annunciato nei giorni scorsi che sarebbero state corrisposte tutte le spettanze maturate dagli operatori per l’anno in corso. Il Presidente, a tale proposito, ha dichiarato: “Abbiamo onorato l’impegno che avevamo nei confronti dei lavoratori che operano in condizioni di difficoltà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono in pagamento agli operatori del Servizio Forestazione delladi Benevento, mediante una anticipazione di cassa sul Bilancio dell’Ente, glideida gennaio a giugno 2020 nonché la 14a mensilità; mentre entro venerdì prossimo saranno pagate le spettanze maturate per idi luglio ed agosto, sempre mediante anticipazione di cassa. Lo comunica il Presidente dellaAntonio Di Maria che aveva annunciato nei giorni scorsi che sarebbero state corrisposte tutte le spettanze maturate dagli operatori per l’anno in corso. Il Presidente, a tale proposito, ha dichiarato: “Abbiamo onorato l’impegno che avevamo nei confronti dei lavoratori che operano in condizioni di difficoltà ...

Gabrifo8822 : @robersperanza Il diritto alla salute non esiste in provincia di Reggio Calabria. In compenso esistono decine di os… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia pagati Gli artigiani: «Abbiamo anticipato la cassa pensando che i lavoratori non ce l’avrebbero fatta» il Corriere delle Alpi Provincia: sei mesi di sipendio e la 14a in pagamento ai forestali

Sottolineo che provvediamo a liquidare e pagare il dovuto mediante anticipazioni di cassa ... ringrazio a tal proposito gli Uffici della Provincia per quanto stanno facendo anche per raggiungere tale ...

Venezia, la crisi dei negozi di Piazza San Marco: 1 attività su 4 ha chiuso

anche perché pagano affitti importanti. Sono numerose le attività in crisi o in procinto di chiudere. Diversa la situazione in provincia e per certi versi incoraggiante: abbiamo vissuto un'estate in ...

Sottolineo che provvediamo a liquidare e pagare il dovuto mediante anticipazioni di cassa ... ringrazio a tal proposito gli Uffici della Provincia per quanto stanno facendo anche per raggiungere tale ...anche perché pagano affitti importanti. Sono numerose le attività in crisi o in procinto di chiudere. Diversa la situazione in provincia e per certi versi incoraggiante: abbiamo vissuto un'estate in ...