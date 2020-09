Proverbi e modi di dire | il sessismo nella lingua italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Anche a voi capita ancora di sentire in girodidel tipo “auguri e figli maschi”, “moglie e buoi dei paesi tuoi”, “chi dice donna dice danno”? Spesso e volentieri ricorriamo a queste e ad altre espressioni senza la consapevolezza del significato che portano con sé. Lo si fa un po’ perché a forza di sentirle le interiorizziamo, un po’ per sentirci fieri di conoscere anche questo aspetto della nostra. Effettivamente, ie idisono affascinanti, ma quelli appena citati – insieme a tanti altri dello stesso genere – di affascinante non hanno veramente nulla. La natura storica di certe espressioni La spiegazione di termini ed espressioni ...