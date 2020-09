Processo Marco Vannini: 14 anni per Ciontoli, condanna a 9 anni per la famiglia Ciontoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ arrivata alle 14,40 circa la sentenza in aula per il Processo di Marco Vannini. E c’è una novità clamorosa che riguarda la famiglia Ciontoli. La condanna della corte d’Appello di Roma infatti non arriva solo per Antonio Ciontoli accusato di aver sparato a Marco. Sono 9 gli anni che vengono dati anche a Martina Ciontoli, Federico Ciontoli e Maria Pezzillo. Confermata la richiesta per i 14 anni di Antonio Ciontoli. Mercoledì 30 settembre è il giorno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ arrivata alle 14,40 circa la sentenza in aula per ildi. E c’è una novità clamorosa che riguarda la. Ladella corte d’Appello di Roma infatti non arriva solo per Antonioaccusato di aver sparato a. Sono 9 gliche vengono dati anche a Martina, Federicoe Maria Pezzillo. Confermata la richiesta per i 14di Antonio. Mercoledì 30 settembre è il giorno ...

