Probabili formazioni Udinese-Roma | terza giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ledi, match valido per ladi. Tutto pronto alla Dacia Arena per questa sfida che mette di fronte i bianconeri reduci da un avvio non entusiasmante di campionato e i giallorossi che dopo il pareggio con la Juventus cercano ora una vittoria. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 3 ottobre, diretta tv su Dazn 1 e streaming sulla piattaforma Dazn. Andiamo ora a scoprire le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Gotti conferma Lasagna e Okaka in avanti, a centrocampo si cercano i giusti equilibri e De Paul dovrebbe essere della partita nonostante le sirene di mercato. QUI– Per Fonseca pochi dubbi, ...