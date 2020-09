Primo Appuntamento, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Primo Appuntamento del 29 settembre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Primo Appuntamento del 29 settembre in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Primo Appuntamento sarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuovadie ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladidel 29 settembre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladidel 29 settembre in TV e streaming Ladell’ultimadisarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di ...

Al via la due giorni romana del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, arrivato a Ciampino mercoledì mattina. Il primo appuntamento è un simposio sulla libertà religiosa, all'Hotel Westin Excelsior, ...

Eurotour: Scottish Open con Fleetwood e 7 azzurri

ROMA, 30 SET - Doveva essere il primo torneo a porte semi aperte. E invece l'Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in programma da domani a domenica a North Berwick, rimarrà chiuso al pubblico ...

Al via la due giorni romana del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, arrivato a Ciampino mercoledì mattina. Il primo appuntamento è un simposio sulla libertà religiosa, all'Hotel Westin Excelsior, ...