La Prima edizione di Harry Potter andrà all'asta il 13 ottobre da Hansons Auctioneers con una stima di circa 35.000 euro ma Jim Spencer ritiene che potrebbe arrivare ad oltre 50.000 euro Un padre è rimasto sbalordito dopo aver scoperto che un raro libro di Harry Potter di 21 anni fa che aveva comprato ai … L'articolo Prima edizione di 'Harry Potter' battuta all'asta per oltre 50.000 euro Curiosauro.

Ultime Notizie dalla rete : Prima edizione Al via la prima edizione di "Shell InventaGiovani" a Taranto TarantoBuonaSera.it Un italiano per la prima volta tra i dieci prof migliori del mondo

Carlo Mazzone, 55 anni di Ceppaloni, docente di informatica a Benevento, è il primo italiano a riuscire ad arrivare nella decina di finalisti che cercheranno di aggiudicarsi il Global Teacher prize.

In Villa Castelbarco a Vaprio d'Adda l'edizione 2020 di Sposidea: in fiera mille idee per il matrimonio!

L’emergenza che abbiamo vissuto ci ha cambiati: siamo diversi, ma più forti di prima. E oggi più che mai viviamo per l’amore, uno dei sentimenti più belli che si possa provare. Amore per il proprio ...

Salone Nautico di Genova 2020: biglietti, orari, espositori e misure di sicurezza

Genova - Il Salone Nautico Internazionale di Genova 2020 è in programma da giovedì 1 a martedì 6 ottobre. L'edizione numero 60 si svolge sempre negli spazi della Fiera di Genova (qui le info su come a ...

