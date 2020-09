Prima di cliccare, pensaci, ottobre mese europeo della cybersecurity (Di mercoledì 30 settembre 2020) ottobre è il mese europeo della «cybersecurity». Organizzato da Enisa, l’agenzia europea per la sicurezza delle informazioni, dal 2012 è l’occasione per promuovere comportamenti responsabili nel «cyberspace». E il motto di quest’anno è proprio «Prima di cliccare, pensaci!», una sola frase per ricordarci che quasi ogni attacco informatico comincia attaccando una persona, e non solo bucando una password troppo facile o sfruttando un errore di programmazione. Anche in Italia le imprese che partecipano all’evento lungo un mese hanno organizzato eventi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 settembre 2020)è il». Organizzato da Enisa, l’agenzia europea per la sicurezza delle informazioni, dal 2012 è l’occasione per promuovere comportamenti responsabili nel «cyberspace». E il motto di quest’anno è proprio «di!», una sola frase per ricordarci che quasi ogni attacco informatico comincia attaccando una persona, e non solo bucando una password troppo facile o sfruttando un errore di programmazione. Anche in Italia le imprese che partecipano all’evento lungo unhanno organizzato eventi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

jimiyoonie : dei peggiori* why i cany tweet without typos perché non Rileggo i tweets prima di cliccare “tweet” - ravioIini : comunque prima di cliccare sul video pensavo avessero messo Daechwita in sottofondo... - Bassi10Bassi : RT @storieintaxi: Questa è la mia prima esperienza strana in taxi ?? Cliccare qui ?? per il video completo.?? - NuovoNickname : @nouvelleEle prima buttavo tre ore nel cesso per salire su un treno puzzolente con altri disperati per andare a cli… - CarmenPalumbo : RT @FSecure_IT: Pensa sempre due volte prima di cliccare. I criminali possono aumentare l'efficacia degli attacchi di #phishing imitando un… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima cliccare Prima di cliccare su “Like” e “Share” - Notizie Avventiste Notizie Avventiste Rocket Arena è già gratis con Prime Gaming, non deve essere andato benissimo

Lo sparatutto online Rocket Arena è già disponibile gratis per gli abbonati a Prime Gaming, segno che il gioco non deve essere andato troppo bene.. Lo sparatutto online Rocket Arena è già gratis per ...

PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA CASA

Scenari Immobiliari e Casa.it. presentano il primo appuntamento dedicato alla casa. Durante il convegno, verranno presentati i risultati di un’estesa e inedita indagine sulla ca ...

Ulisse dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv, streaming, replica

Ulisse dove vedere. Scopri i dettagli su orari e come seguire le puntate con Alberto Angela in tv, streaming, replica.

Lo sparatutto online Rocket Arena è già disponibile gratis per gli abbonati a Prime Gaming, segno che il gioco non deve essere andato troppo bene.. Lo sparatutto online Rocket Arena è già gratis per ...Scenari Immobiliari e Casa.it. presentano il primo appuntamento dedicato alla casa. Durante il convegno, verranno presentati i risultati di un’estesa e inedita indagine sulla ca ...Ulisse dove vedere. Scopri i dettagli su orari e come seguire le puntate con Alberto Angela in tv, streaming, replica.