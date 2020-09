Previsioni Meteo Ottobre, nella prima metà del mese tanta pioggia al Nord e siccità al Sud (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ottobre ai nastri di partenza e subito l’autunno, quello più crudo, perturbato e persino alluvionale, potrebbe associarsi all’avvio su molte regioni italiane.Proprio in coincidenza con inizio mese, infatti, un insidioso cavo depressionario atlantico potrebbe portarsi verso le nostre regioni del medio alto Tirreno e settentrionali, dando luogo a un intenso maltempo. Abbiamo già avuto modo di precisare in altre sedi che l’affondo perturbato potrebbe non raggiungere diverse altre regioni italiane, in particolare quelle del medio basso adriatico e meridionali in genere, anche la Sicilia, per via di un baricentro depressionario leggermente sbilanciato a Ovest e a Nord, al punto da non riuscire a incidere con efficacia verso tutto il Mediterraneo centrale. Alla luce degli ultimissimi ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020)ai nastri di partenza e subito l’autunno, quello più crudo, perturbato e persino alluvionale, potrebbe associarsi all’avvio su molte regioni italiane.Proprio in coincidenza con inizio, infatti, un insidioso cavo depressionario atlantico potrebbe portarsi verso le nostre regioni del medio alto Tirreno e settentrionali, dando luogo a un intenso maltempo. Abbiamo già avuto modo di precisare in altre sedi che l’affondo perturbato potrebbe non raggiungere diverse altre regioni italiane, in particolare quelle del medio basso adriatico e meridionali in genere, anche la Sicilia, per via di un baricentro depressionario leggermente sbilanciato a Ovest e a, al punto da non riuscire a incidere con efficacia verso tutto il Mediterraneo centrale. Alla luce degli ultimissimi ...

