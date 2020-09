Presidenziali Usa, il duello. Trump a Biden: «Sei un pupazzo nelle mani della sinistra» (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Un dibattito davvero terribile». Così la Cnn ha descritto il primo duello televisivo per le Presidenziali Usa tra Donald Trump e lo sfidante democratico alla Casa Bianca Joe Biden. Un dibattito, quello che si è svolto a Cleveland nell’Ohio, caratterizzato dal «puro caos». Offese, interruzioni e una raffica di insulti personali tra i due candidati, moderati per 96 minuti dal giornalista della Fox News Chris Wallace. Trump a Biden: «Non c’è niente di intelligente in te» Trump ha attaccato Biden per i primi trenta minuti, dicendo anche che •non c’è niente di intelligente in te, Joe». L’ha interrotto su ogni argomento, facendogli perdere il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Un dibattito davvero terribile». Così la Cnn ha descritto il primotelevisivo per leUsa tra Donalde lo sfidante democratico alla Casa Bianca Joe. Un dibattito, quello che si è svolto a Cleveland nell’Ohio, caratterizzato dal «puro caos». Offese, interruzioni e una raffica di insulti personali tra i due candidati, moderati per 96 minuti dal giornalistaFox News Chris Wallace.: «Non c’è niente di intelligente in te»ha attaccatoper i primi trenta minuti, dicendo anche che •non c’è niente di intelligente in te, Joe». L’ha interrotto su ogni argomento, facendogli perdere il ...

