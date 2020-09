Povertà minorile, Italia agli ultimi posti. Mentre l’Europa (come al solito) è inutile (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cara Italia, Mentre il dato medio all’interno del contesto europeo scende, il tuo ti posiziona al quarto posto tra i quattro paesi in cui la situazione è peggiore, come te Bulgaria, Grecia e Romania. Con amarezza riferiamo la notizia che rappresenta i risultati di uno studio condotto dalla Corte dei Conti europea, nel nostro Paese “un minore su tre è a rischio povertà o esclusione sociale”. Contro il dato europeo “un minore su quattro” e quello dei Paesi in cui la situazione è migliore, Danimarca, Olanda, Repubblica Ceca e Slovenia, dove il rischio è “uno su sei”. In realtà potrebbe essere anche peggio di così dal momento che i dati della rilevazione si riferiscono al 2018 quando ancora la pandemia di Covid-19 non aveva messo in crisi ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 settembre 2020) Carail dato medio all’interno del contesto europeo scende, il tuo ti posiziona al quarto posto tra i quattro paesi in cui la situazione è peggiore,te Bulgaria, Grecia e Romania. Con amarezza riferiamo la notizia che rappresenta i risultati di uno studio condotto dalla Corte dei Conti europea, nel nostro Paese “un minore su tre è a rischio povertà o esclusione sociale”. Contro il dato europeo “un minore su quattro” e quello dei Paesi in cui la situazione è migliore, Danimarca, Olanda, Repubblica Ceca e Slovenia, dove il rischio è “uno su sei”. In realtà potrebbe essere anche peggio di così dal momento che i dati della rilevazione si riferiscono al 2018 quando ancora la pandemia di Covid-19 non aveva messo in crisi ...

