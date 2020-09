Pompeo in visita in Italia attacca la Cina e accusa (di nuovo) il Vaticano di non difendere la libertà religiosa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Più critiche che parole distensive da parte di Mike Pompeo, in missione ufficiale in Italia. Dopo il convengo sulla libertà religiosa organizzato all’hotel Excelsior dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede, sono seguiti gli incontri con Giuseppe Conte e con il ministro degli Esteri Di Maio. Le rassicurazioni di Di Maio, il quale ha dichiarato che «l’Italia è saldamente ancorata» agli Usa e alla Nato, non sono riuscite ad ammorbire Pompeo che in conferenza stampa ha fatto pesare al ministro e a tutto il governo le prove di intesa degli ultimi anni con la Cina di Xi Jinping, dal Belt and Road Initiative al 5G. È Guerra Fredda con la Cina «Il partito comunista cinese sta cercando di sfruttare la propria ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Più critiche che parole distensive da parte di Mike, in missione ufficiale in. Dopo il convengo sulla libertàorganizzato all’hotel Excelsior dall’ambasciata Usa presso la Santa Sede, sono seguiti gli incontri con Giuseppe Conte e con il ministro degli Esteri Di Maio. Le rassicurazioni di Di Maio, il quale ha dichiarato che «l’è saldamente ancorata» agli Usa e alla Nato, non sono riuscite ad ammorbireche in conferenza stampa ha fatto pesare al ministro e a tutto il governo le prove di intesa degli ultimi anni con ladi Xi Jinping, dal Belt and Road Initiative al 5G. È Guerra Fredda con la«Il partito comunista cinese sta cercando di sfruttare la propria ...

RaiNews : Incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di Stato #USA, Mike Pompeo - Open_gol : Pompeo in visita in Italia attacca la Cina e accusa (di nuovo) il Vaticano di non difendere la libertà religiosa - formichenews : Nel giorno della visita di Pompeo a Roma, il presidente di #Huawei Italia Luigi De Vecchis lancia il Cybersecurity… - LucaSebastiani_ : RT @LorenzoLamperti: Un punto sulla visita anti cinese di #Pompeo in Italia e Vaticano: per il segretario di Stato #Usa segnali positivi da… - LiveAvanti : -