Pompeo in visita a Roma. Il segretario di Stato Usa incontra Conte ma non il Papa. Di Maio: “L’Italia saldamente ancorata agli Stati Uniti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “L’Italia è saldamente ancorata agli Stati Uniti e all’Unione Europea, a cui ci uniscono valori e interessi comuni”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa, alla Farnesina, dopo aver incontrato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in visita oggi a Roma. “Ci sono per l’Italia – ha spiegato Di Maio – alleati, interlocutori e partner economici e commerciali. E’ evidente che un paese dinamico come il nostro sia aperto a nuove opportunità di investimento e di sviluppo ma tutto questo non potrà mai avvenire al di fuori del perimetro tracciato dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) “L’Italia èUniti e all’Unione Europea, a cui ci uniscono valori e interessi comuni”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso della conferenza stampa, alla Farnesina, dopo averto ildiamericano, Mike, inoggi a. “Ci sono per l’Italia – ha spiegato Di– alleati, interlocutori e partner economici e commerciali. E’ evidente che un paese dinamico come il nostro sia aperto a nuove opportunità di investimento e di sviluppo ma tutto questo non potrà mai avvenire al di fuori del perimetro tracciato dai ...

