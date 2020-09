Pomezia | voragini pericolose a Campo Jemini | dopo le segnalazioni del CdQ e del Corriere della Città intervengono gli operai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 settembre 2020)all’opera da stamani, mercoledì 30 settembre 2020, aper intervenire sui solchi profondi presenti in alcune vie del quartiere; solchi, come vi avevamo segnalato già ad agosto scorso, causati dalle “tracce” per i lavori per l’illuminazione pubblica a cui non era seguito, come da prassi, il ripristino del manto stradale. E con le recenti piogge alcuni tratti erano letteralmente sprofondati mettendo in grave pericolo l’incolumità pubblica., strade: interviene il Comune Stando a quanto raccolto dunque i lavori sono partiti proprio da Via delle Mimose, la strada con la situazione più grave come documentato dal nostro giornale ieri (altri problemi erano stati ...