Poliziotti candidati alle elezioni comunali solo per avere l’aspettativa | aperta indagine interna

Un gruppo di Poliziotti specializzati nel candidarsi alle elezioni comunali in piccoli centri, come Carbone in provincia di Potenza, solo per usufruire di un mese di aspettativa retribuita. La Polizia di Stato ha aperto un'indagine interna sul gruppo di Poliziotti del reparto mobile di Reggio Calabria che da anni si candidavano alle elezioni comunali

