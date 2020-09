Polemica Vanessa Incontrada : “Il suo corpo non è rivoluzionario” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Continua a creare Polemica la copertina di Vanity Fair realizzata da Vanessa Incontrada per la quale l’attrice e conduttrice ha deciso di posare senza veli, e l’immagine è stata lasciata poi al naturale e non modificata senza l’ausilio del Photoshop. Nel corso delle ultime ore a scatenare il web è stata appunto la foto di … L'articolo Polemica Vanessa Incontrada : “Il suo corpo non è rivoluzionario” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) Continua a crearela copertina di Vanity Fair realizzata daper la quale l’attrice e conduttrice ha deciso di posare senza veli, e l’immagine è stata lasciata poi al naturale e non modificata senza l’ausilio del Photoshop. Nel corso delle ultime ore a scatenare il web è stata appunto la foto di … L'articolo: “Il suonon è rivoluzionario” proviene da www.meteoweek.com.

FiUCeR : Quindi ora se non mettete Vanessa #incontrada con la foto del nudo e non fate polemica non siete nessuno... - flamanc24 : RT @fallingforhar: Il messaggio che si vuole trasmettere attraverso quella copertina è semplicissimo: accettarsi nonostante i difetti. Per… - giuulsph : RT @fallingforhar: Il messaggio che si vuole trasmettere attraverso quella copertina è semplicissimo: accettarsi nonostante i difetti. Per… - ccomeneve : RT @fallingforhar: Il messaggio che si vuole trasmettere attraverso quella copertina è semplicissimo: accettarsi nonostante i difetti. Per… - ColetteMao : Sulla foto di #vanessaincontrada non aprirei nessuna polemica, anzi. Ho il fisico come il suo e onestamente vederla… -