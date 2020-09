Pippo Inzaghi: “Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare punti a casa” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo la sonora sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare punti a casa, qui dobbiamo costruire coraggio e mentalità. Abbiamo creato tanto, ma serve più attenzione. In Serie A non puoi regalare due gol. Potevamo perdere con un miglior risultato, coprendoci, ma non è questo ciò che vogliamo. L’Inter è tra le migliori squadre d’Europa. Veniamo dalla Serie B, dove abbiamo vinto quasi sempre. queste partite ci serviranno per crescere”. Su Conte: “Forte e bravo, hanno una grande squadra. Contro la Fiorentina ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo lara sconfitta contro l’Inter, il tecnico del Benevento,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Nonlein cuia casa, quicostruire coraggio e mentalità. Abbiamo creato tanto, ma serve più attenzione. In Serie A non puoi regalare due gol. Potevamo perdere con un miglior risultato, coprendoci, ma non è questo ciò che vogliamo. L’Inter è tra le migliori squadre d’Europa. Veniamo dalla Serie B, dove abbiamo vinto quasi sempre.ci serviranno per crescere”. Su Conte: “Forte e bravo, hanno una grande squadra. Contro la Fiorentina ha ...

acmilan : #OnThisDay, Pippo netted his first hat-trick and Seedorf scored his first Rossoneri #UCL goal ?????? 18 anni fa, la… - aagulla_espn : Lukaku 3-0! El Benevento de Pippo Inzaghi sufre - pisto_gol : Samp-Ben 2:3 Bisogna fare i complimenti a Pippo Inzaghi e agli Stregoni:il Benevento sotto 2:0 (Quagliarella Colley… - napolista : Pippo #Inzaghi: “Non sono queste le partite in cui dobbiamo portare punti a casa” A Sky Sport: “Queste partite ci s… - MarcoCiarmatori : Veramente una bella giornata per i fratelli Inzaghi Pippo ne ha presi cinque Simone dopo 45 minuti è fermo a tre. #LazioAtalanta -